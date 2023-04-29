Тоттенхэм определился, кого видит главным тренером, но есть несколько препятствий

"Тоттенхэм" принял окончательное решение – в клубе хотят подписать Юлиана Нагельсманна. Перепоной на пути в подписании специалиста является его дороговизна.

Нагельсманн и "Бавария" не расторгали контракт, поэтому клуб продолжает платить ему зарплату. Соглашение рассчитано ещё на 3 года и "мюнхенцы" платят ему 8 миллионов евро в год. Если какой-либо клуб решит подписать специалиста, то ему будет необходимо выплатить компенсацию "Баварии".

При этом Юлиан и "Бавария" все же могут догвориться о расторжении контракта, но в таком случае уже "мюнхенцам" придется заплатить Юлиану.

В "Мюнхене" продолжают надеяться, что Нагельсманн подпишет соглашение с новым клубом в скором времени и им удастся отбить часть денег, потраченных на его назначение.

Сам Нагельсманн заинтересован в работе со "шпорами".

Сообщается, что "Тоттенхэм" доиграет сезон с Райном Мейсоном, который в первом своем матче вырвал ничью дома против "Манчестер Юнайтед". Постоянный тренер будет руководить командой уже в новом сезоне.