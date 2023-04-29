Клопп: Этот сезон Ливерпуля запомнят благодаря 7:0 против Юнайтед

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что фанаты клуба запомнят этот сезон за счет победы над "Манчестер Юнайтед" (7:0).

"Думаю, такие моменты, как 7:0 с "Манчестер Юнайтед", я и буду вспоминать после завершения карьеры. Этот сезон, если мы не устроим нечто особенное, запомнят за 7:0 против "Юнайтед". Надеюсь, что через несколько лет про этот год будут говорить именно как про сезон, когда мы обыграли "Юнайтед" 7:0. Надеюсь, будут говорить хорошее об этом. И надеюсь, они смогут добавить, что мы получили путёвку в Лигу чемпионов после этого.

Мы берём то, что можем взять. Не было такого, что мы начали сезон с мыслями о том, что попадание в Лигу Европы будет невероятным результатом. Но мы получили несколько уроков в этом году. И это совершенно нормально. Если мы попадём в Лигу Европы, то будем играть там. Всё в порядке", - сказал тренер.