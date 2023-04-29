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Бейл: Не скучаю по футболу – наслаждаюсь
Игрок рад, что завершил карьеру
Фото: Opta/автор невідомий
Бывший вингер "Реала" Гарет Бейл ответил на вопросы журналистов о том, скучает ли по футболу:
"Нет. Наслаждаюсь временем вне футбола. Я начал играть в детстве, а сейчас почувствовал, что пора завершить настало.
Мы оставили футбол Уэльса в отличном месте. Уверен, они будут продолжать бороться и добиваться хороших результатов", - сказал Бэйл.
Напомним, Бэйл в январе завершил карьеру в возрасте 33 лет. Недавно совладелец "Рексема" Роберт Макелхенни обратился к Бэйлу с предложением возобновить карьеру в валлийском клубе после того, как тот гарантировал себе в следующем сезоне место в английской Лиге 2.
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