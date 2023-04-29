Бейл: Не скучаю по футболу – наслаждаюсь

Бывший вингер "Реала" Гарет Бейл ответил на вопросы журналистов о том, скучает ли по футболу:

"Нет. Наслаждаюсь временем вне футбола. Я начал играть в детстве, а сейчас почувствовал, что пора завершить настало.

Мы оставили футбол Уэльса в отличном месте. Уверен, они будут продолжать бороться и добиваться хороших результатов", - сказал Бэйл.