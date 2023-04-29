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Бейл: Не скучаю по футболу – наслаждаюсь

Англия
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Игрок рад, что завершил карьеру

Бейл: Не скучаю по футболу – наслаждаюсь

Фото: Opta/автор невідомий

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Бывший вингер "Реала" Гарет Бейл ответил на вопросы журналистов о том, скучает ли по футболу:

"Нет. Наслаждаюсь временем вне футбола. Я начал играть в детстве, а сейчас почувствовал, что пора завершить настало.

Мы оставили футбол Уэльса в отличном месте. Уверен, они будут продолжать бороться и добиваться хороших результатов", - сказал Бэйл.

Напомним, Бэйл в январе завершил карьеру в возрасте 33 лет. Недавно совладелец "Рексема" Роберт Макелхенни обратился к Бэйлу с предложением возобновить карьеру в валлийском клубе после того, как тот гарантировал себе в следующем сезоне место в английской Лиге 2.

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В статье: Гарет Бэйл Уэльс Реал (Мадрид)
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Источник:
talkSPORT

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