Джим Рэтклифф сделал третье предложение о покупке "Манчестер Юнайтед". Об этом пишет журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее стало известно, что владелец нефтяной компании INEOS хочет приобрести чуть больше 50% акций клуба. В таком случае семья Глейзеров сохранит долю в размере около 20%.

Как утверждает источник, претенденты на приобретение "Манчестер Юнайтед" успели направить предложения для третьего раунда переговоров к вечеру пятницы, 28 апреля.