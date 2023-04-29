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Рэтклифф сделал третье предложение о покупке Манчестер Юнайтед
Британский нефтяной магнат стремится приобрести клуб, не смотря на все сложности
Фото: manutd.com
Джим Рэтклифф сделал третье предложение о покупке "Манчестер Юнайтед". Об этом пишет журналист Фабрицио Романо в Twitter.
Ранее стало известно, что владелец нефтяной компании INEOS хочет приобрести чуть больше 50% акций клуба. В таком случае семья Глейзеров сохранит долю в размере около 20%.
Как утверждает источник, претенденты на приобретение "Манчестер Юнайтед" успели направить предложения для третьего раунда переговоров к вечеру пятницы, 28 апреля.
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Источник:Fabrizio Romano
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