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Рэтклифф сделал третье предложение о покупке Манчестер Юнайтед

Англия
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Британский нефтяной магнат стремится приобрести клуб, не смотря на все сложности

Рэтклифф сделал третье предложение о покупке Манчестер Юнайтед

Фото: manutd.com

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Джим Рэтклифф сделал третье предложение о покупке "Манчестер Юнайтед". Об этом пишет журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее стало известно, что владелец нефтяной компании INEOS хочет приобрести чуть больше 50% акций клуба. В таком случае семья Глейзеров сохранит долю в размере около 20%.

Как утверждает источник, претенденты на приобретение "Манчестер Юнайтед" успели направить предложения для третьего раунда переговоров к вечеру пятницы, 28 апреля.

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В статье: АПЛ Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
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Источник:
Fabrizio Romano

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