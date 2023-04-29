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Вырванная победа. Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1. Обзор матча и видео голов
Брентфорд - Ноттингем Форест ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.04.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Брентфорд" и "Ноттингем Форест" сыграли матч в рамках 34 тура АПЛ. "Пчелы" вырвали победу на последних минутах.
В конце первого тайма "Форест" повели в счете. В очередной раз отличился Данилу. В концовке матча команда Томаса Франка смогла реализовать моменты. На 82 забил Тоуни. Финальным аккордом стал гол Дасилвы на 90+4, что и принес команде победу.
Сейчас "Брентфорд" занимает 9 позицию в чемпионате насчитывая 50 очков. "Форест" борются за выживание имея у себя в активе 30 очков. Команда проиграла последние 4 матча из 5.
Чемпионат Англии, 34-й тур
29 апреля, Лондон, "Брентфорд Комьюнити Стэдиум"
Голы: Тоуни 82, Дасилва 90+4 - Данилу 45+2
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