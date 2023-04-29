Вырванная победа. Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1. Обзор матча и видео голов

"Брентфорд" и "Ноттингем Форест" сыграли матч в рамках 34 тура АПЛ. "Пчелы" вырвали победу на последних минутах.

В конце первого тайма "Форест" повели в счете. В очередной раз отличился Данилу. В концовке матча команда Томаса Франка смогла реализовать моменты. На 82 забил Тоуни. Финальным аккордом стал гол Дасилвы на 90+4, что и принес команде победу.

Сейчас "Брентфорд" занимает 9 позицию в чемпионате насчитывая 50 очков. "Форест" борются за выживание имея у себя в активе 30 очков. Команда проиграла последние 4 матча из 5.