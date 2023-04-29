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Де Дзерби о матче с Вулвз: Это была моя лучшая игра как тренера
Роберто о разгромной победе над "волками"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Брайтона" Роберто де Дзерби прокомментировал
"Я решил заменить пятерых игроков, чтобы добавить больше энергии. Я очень рад игре ребят, а не результату.
Мы много страдали в последних двух играх. Сегодняшняя игра была фантастической. У меня нет сомнений в уровне моих игроков. Это отличный ответ.
Я люблю своих футболистов, для меня честь здесь работать. Я честен, когда так говорю. Уровень игроков фантастический. Сегодня была моя самая лучшая игра как тренера. Теперь нам нужно подготовиться на следующую игру – в четверг против "Манчестер Юнайтед".
Я думаю, что мы заслуживаем достижения нашей цели - играть в еврокубках. Однако посмотрим, как сложится", - рассказал итальянский наставник.
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