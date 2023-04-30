Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ман Юнайтед начал переговоры о трансфере Кейна. Почеттино хочет пригласить нападающего в Челси
Переход может произойти в следующее трансферное окно за приличную сумму
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн уже летом может сменить команду. Как сообщает Николо Скира, "Манчестер Юнайтед" уже начал переговоры о трансфере англичанина.
Конкуренцию "манкунианцам" планирует навязать "Челси". В частности, потенциальный тренер "аристократов" Маурисио Почеттино хочет пригласить своего бывшего подопечного.
"Шпоры" требуют от покупателей Кейна 120 миллионов евро.
Однако президент "Тоттенхэма" Дэниел Леви не хочет продавать Харри в другой английский клуб. Он сначала рассматривает варианты с иностранными командами.
Контракт Кейна со "шпорами" действует до лета 2024 года. Нападающий – воспитанник "Тоттенхэма". Он всю свою карьеру провел в составе этой команды, за исключением аренд в "Норвич", "Миллволл", "Лейтон Ориент" и "Лестер".
Популярное сейчас
- Силы обороны ликвидировали еще около полутысячи окупантов. Генштаб подытожил потери россиян
- Примера. Барселона - Бетис 4:0. Классу ливень не помеха
- С хет-триком Бензема. Реал Мадрид - Альмерия 4:2. Видео голов и обзор матча
- Судьи в УПЛ снова чудят, виноват ли Нещерет, кто выйдет из Первой лиги. Влог Роберто Моралеса
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО