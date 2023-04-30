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Ман Юнайтед начал переговоры о трансфере Кейна. Почеттино хочет пригласить нападающего в Челси

Англия
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Переход может произойти в следующее трансферное окно за приличную сумму

Ман Юнайтед начал переговоры о трансфере Кейна. Почеттино хочет пригласить нападающего в Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн уже летом может сменить команду. Как сообщает Николо Скира, "Манчестер Юнайтед" уже начал переговоры о трансфере англичанина.

Конкуренцию "манкунианцам" планирует навязать "Челси". В частности, потенциальный тренер "аристократов" Маурисио Почеттино хочет пригласить своего бывшего подопечного.

"Шпоры" требуют от покупателей Кейна 120 миллионов евро.

Однако президент "Тоттенхэма" Дэниел Леви не хочет продавать Харри в другой английский клуб. Он сначала рассматривает варианты с иностранными командами.

Контракт Кейна со "шпорами" действует до лета 2024 года. Нападающий – воспитанник "Тоттенхэма". Он всю свою карьеру провел в составе этой команды, за исключением аренд в "Норвич", "Миллволл", "Лейтон Ориент" и "Лестер".

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В статье: Маурисио Почеттино Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Харри Кейн
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Источник:
Nico Schira

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