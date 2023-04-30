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Арсенал готов продать основного опорного полузащитника

Англия
(1 голосов)

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Арсенал готов продать основного опорного полузащитника

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

"Арсенал" готов рассмотреть предложения от других клубов относительно полузащитника Гранита Джаки этим летом.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета намерен укрепить состав своей команды под Лигу чемпионов - участие в которой команда из Северного Лондона примет впервые с сезона-2016/2017. В частности, одной из главных трансферных целей "Арсенала" называется капитан "Вест Хэма" Деклан Райс.

Вместе с тем лондонцы планируют избавиться от некоторых игроков, в том числе от Кирана Тирни, Фоларина Балогуна и Гранита Джаки. 30-летний швейцарский полузащитник выступает за "Арсенал" с 2016 года.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Гранит Джака
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Источник:
Daily Mail

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