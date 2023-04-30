Арсенал готов продать основного опорного полузащитника

"Арсенал" готов рассмотреть предложения от других клубов относительно полузащитника Гранита Джаки этим летом.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета намерен укрепить состав своей команды под Лигу чемпионов - участие в которой команда из Северного Лондона примет впервые с сезона-2016/2017. В частности, одной из главных трансферных целей "Арсенала" называется капитан "Вест Хэма" Деклан Райс.

Вместе с тем лондонцы планируют избавиться от некоторых игроков, в том числе от Кирана Тирни, Фоларина Балогуна и Гранита Джаки. 30-летний швейцарский полузащитник выступает за "Арсенал" с 2016 года.