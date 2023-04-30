Фанаты Манчестер Юнайтед проведут акцию за полную продажу клуба

Объединение болельщиков "Манчестер Юнайтед" The 1958 готовит акцию протеста против семьи Глэйзеров, владеющей клубом.

На матче 34-го тура английской Премьер-лиги с "Астон Виллой" фанаты вывесят общий баннер с надписью: "Только полная продажа", а также принесут свои баннеры и флаги. The 1958 призвало фанатов вести себя громко и заметно, при этом соблюдая законность и порядок.

Напомним, на протяжении последних месяцев Глэйзеры рассматривают предложения о продаже клуба. Катарский шейх Аль Тани хочет выкупить 100% акций клуба за € 5,7 млрд. Британский миллиардер Джим Рэтклифф планирует приобрести 69% или чуть более 50% акций.