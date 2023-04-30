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Кейн: Мы немного потеряли ценности Тоттенхэма за последние несколько лет

Англия
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Считает, что нужно еще вернуться на прежний уровень

Кейн: Мы немного потеряли ценности Тоттенхэма за последние несколько лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Тоттенхэма" Харри Кейн прокомментировал текущую ситуацию команды:

“Я чувствую, что мы немного потеряли ценности этого клуба за последние несколько лет. Речь идет о том, чтобы найти способ вернуться на ту же страницу снова, даже с нашими поклонниками. Мы хотим совершенствоваться. Это идет от руководства "Тоттенхэма" через клуб", - сказал Кейн.

Сейчас "Тоттенхэм" идет на пятом месте в АПЛ, уступая четвертому "Манчестер Юнайтед" шестью очками с двумя матчами у "манкунианцев" в запасе. Следующий поединок "шпоры" проведут сегодня, 30 апреля, против "Ливерпуля" на "Этихаде".

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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Источник:
Fabrizio Romano

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