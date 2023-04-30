Кейн: Мы немного потеряли ценности Тоттенхэма за последние несколько лет

Капитан "Тоттенхэма" Харри Кейн прокомментировал текущую ситуацию команды:

“Я чувствую, что мы немного потеряли ценности этого клуба за последние несколько лет. Речь идет о том, чтобы найти способ вернуться на ту же страницу снова, даже с нашими поклонниками. Мы хотим совершенствоваться. Это идет от руководства "Тоттенхэма" через клуб", - сказал Кейн.