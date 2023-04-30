Клопп: Челси – пример того, что нельзя собрать две разные команды

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий относительно трансферной политики "Челси":

"Приятно видеть, что вы не можете просто собрать лучших игроков вместе, и у вас все получается. Вы должны построить команду. Это именно то, что они недооценили и сделали работу своих тренеров почти невозможной. Вы не можете иметь две раздевалки, вы не можете тренироваться на двух полях.

Вы должны создать отношения, создать командный дух. Вот почему я немного рад из-за этого. В "Челси" в конце концов все будет хорошо, они будут очень сильны в следующем году. Но это пример на самом высоком уровне, что так делать нельзя", - сказал Клопп.