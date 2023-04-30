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МЮ - Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Прямая онлайн-трансляция матча английской Премьер-лиги

МЮ - Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Астон Вилла" под руководством Унаи Эмери совершила невероятный рывок. Сейчас бирмингемцы занимают уже шестую строчку и имеют дефицит в шесть баллов от зоны Лиги чемпионов. К слову, последнее лигочемпионское место на сегодня занимает как раз "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы ныне не в кризисе, но уже вылетели из еврокубков, только в серии пенальти прошли "Брайтон" в Кубке Англии, а в мидуик упустили победу над "Тоттенхэмом" со счета 2:0. Не стала ли команда Эрика тен Хага выдыхаться?

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Чемпионат Англии 34-й тур
30 апреля. Начало в 16:00
"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Юнайтед смотреть футбол онлайн
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