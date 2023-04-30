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АПЛ. Фулхэм - Манчестер Сити 1:2. Первое место и игра в запасе
По голу забили Холанд и Альварес
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Манчестер Сити” набирает 31 очко из 33 возможных в последних 11 турах, что позволяет ему сместить “Арсенал” с первой позиции Премьер-лиги. Кроме того, “горожане” еще и сыграли на матч меньше. Игра с “Фулхэмом” получилась нервной, но “Сити” имел большее преимущество, чем это отобразилось в итоговом счете.
Пеп Гвардиола был явно не в духе перед матчем, он не объяснил детально, куда пропал Кевин Де Брюйне, кроме того тренеру “Сити” явно надоело отвечать на вопросы журналистов о требле и борьбе за чемпионство.
Just want Kevin back ???? pic.twitter.com/WQ53CWQBix— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 30, 2023
Раздражительное настроение Гвардиолы немного передалось и его команде. В действиях игроков “Сити” ощущалось мало удовольствия от процесса игры. Что, конечно же, не помешало “горожанам” взять все три очка.
Гостям посчастливилось быстро забить гол. Грилиш забросил мяч в штрафную, Марез в одно касание перевел на Альвареса, и с аргентинцем неосторожно сыграл капитан “Фулхэма” Тим Рим. Пенальти, и Холанд забивает свой пятидесятый гол в сезоне (из них 34 – в АПЛ).
“Сити” создал еще пару полушансов, в частности Лено вытащил из угла удар Грилиша. А затем “Фулхэм” неожиданно забил гол своим же первым ударом в матче. Передача Перейры вперед, Уилсон красиво остановил мяч Карлосу Винисиусу и бразилец мощно уложил мяч в сетку.
“Манчестер Сити” не включал дополнительные скорости. И не нужно было. Все равно победа никуда не убежала от бы от гостей.
Сначала “Фулхэм” потерял из-за травмы Тима Рука, сломавшего руку. А затем чудо-гол забил Хулиан Альварес, заменивший в старте Де Брюйне. Аргентинец ловко обыграл соперников на подступах штрафной, и очень красиво уложил мяч в верхний угол.
Some strike from @julianalvarezzz! ????— Manchester City (@ManCity) April 30, 2023
⚪️ 1-2 ⚫️ #ManCity pic.twitter.com/Vjbx8AoOPD
“Сити” и дальше не включал полные мощности, Грилиш и Марез действовали на индивидуальном классе, Лено перевел удар Джека в перекладину, а затем вытащил и удар Холанда из нижнего угла. Именно кипер “Фулхэма” спас свою команду от разгрома.
“Фулхэм” пытался сделать игру нервной, пару раз хозяева пытались выпросить у Саймона Купера пенальти. В частности едва не допустил ошибку кипер “Сити” Эдерсон, но бразилец сам же исправился, выбив мяч рукой из-под ног Соломона.
В конце матча “Манчестер Сити” не стеснялся тянуть время. Почему бы и нет? Все равно об этом матче мало кто вспомнит. 2:1 – три очка, первое место, и этого достаточно.
MAN CITY GO TOP OF THE PREMIER LEAGUE! ???? pic.twitter.com/AXjpzoaGDk— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 30, 2023
Чемпионат Англии, 34-й тур. Лондон, “Крейвен Коттедж”
“Фулхэм” – “Манчестер Сити” 1:2
Голы: Винисиус 15 – Холанд 3 (пен.), Альварес 36
“Фулхэм”: Лено – Тете, Адарабийо, Рим (Диоп 21), Робинсон – Харрисон Рид (Лукич 77), Палинья – Уилсон (Соломон 77), Перейра (Кэйрни 58), Декордова-Рид (Джеймс 77) – Винисиус
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аканджи, Диаш, Уокер – Родри, Стоунз – Грилиш, Гюндоган, Альварес (Силва 82), Марез (Фоден 82) – Холанд
Предупреждения: Тете 70 – Грилиш 70, Эдерсон 90+7, Уокер 90+8
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