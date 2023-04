АПЛ. Фулхэм - Манчестер Сити 1:2. Первое место и игра в запасе

“Манчестер Сити” набирает 31 очко из 33 возможных в последних 11 турах, что позволяет ему сместить “Арсенал” с первой позиции Премьер-лиги. Кроме того, “горожане” еще и сыграли на матч меньше. Игра с “Фулхэмом” получилась нервной, но “Сити” имел большее преимущество, чем это отобразилось в итоговом счете.

Пеп Гвардиола был явно не в духе перед матчем, он не объяснил детально, куда пропал Кевин Де Брюйне, кроме того тренеру “Сити” явно надоело отвечать на вопросы журналистов о требле и борьбе за чемпионство.

Just want Kevin back ???? pic.twitter.com/WQ53CWQBix

Раздражительное настроение Гвардиолы немного передалось и его команде. В действиях игроков “Сити” ощущалось мало удовольствия от процесса игры. Что, конечно же, не помешало “горожанам” взять все три очка.

Гостям посчастливилось быстро забить гол. Грилиш забросил мяч в штрафную, Марез в одно касание перевел на Альвареса, и с аргентинцем неосторожно сыграл капитан “Фулхэма” Тим Рим. Пенальти, и Холанд забивает свой пятидесятый гол в сезоне (из них 34 – в АПЛ).

“Сити” создал еще пару полушансов, в частности Лено вытащил из угла удар Грилиша. А затем “Фулхэм” неожиданно забил гол своим же первым ударом в матче. Передача Перейры вперед, Уилсон красиво остановил мяч Карлосу Винисиусу и бразилец мощно уложил мяч в сетку.

“Манчестер Сити” не включал дополнительные скорости. И не нужно было. Все равно победа никуда не убежала от бы от гостей.

Сначала “Фулхэм” потерял из-за травмы Тима Рука, сломавшего руку. А затем чудо-гол забил Хулиан Альварес, заменивший в старте Де Брюйне. Аргентинец ловко обыграл соперников на подступах штрафной, и очень красиво уложил мяч в верхний угол.

“Сити” и дальше не включал полные мощности, Грилиш и Марез действовали на индивидуальном классе, Лено перевел удар Джека в перекладину, а затем вытащил и удар Холанда из нижнего угла. Именно кипер “Фулхэма” спас свою команду от разгрома.

“Фулхэм” пытался сделать игру нервной, пару раз хозяева пытались выпросить у Саймона Купера пенальти. В частности едва не допустил ошибку кипер “Сити” Эдерсон, но бразилец сам же исправился, выбив мяч рукой из-под ног Соломона.

В конце матча “Манчестер Сити” не стеснялся тянуть время. Почему бы и нет? Все равно об этом матче мало кто вспомнит. 2:1 – три очка, первое место, и этого достаточно.

MAN CITY GO TOP OF THE PREMIER LEAGUE! ???? pic.twitter.com/AXjpzoaGDk