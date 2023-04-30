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Холанд повторил рекорд наибольшего количества голов в АПЛ за один сезон
Норвежец продолжает феерить
Twitter Erling Haaland
Эрлинг Холанд сравнялся по количеству забитых голов в одном сезоне АПЛ. Нападающий забил свой 34-й мяч в ворота "Фулхэма". Чтобы стать первым - нужно реализовать еще один момент.
34 гола за один сезон забивали только Алан Ширер в сезоне 94/95 и Эндрю Коул в сезоне 93/94.
Норвежец сыграл в этом сезоне 43 матча, забил 50 голов и отдал 8 передач.
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