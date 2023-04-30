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АПЛ. Ман Юнайтед – Астон Вилла 1:0. Бирмингемцы прервали свою 10-матчевую беспроигрышную серию
Все решил гол Фернандеша
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 34-й тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Джарред Джиллетт (Австралия)
10 матчей подряд не проигрывала "Астон Вилла". Параллельно МЮ штормило в АПЛ, едва "манкунианцы" прошли в финал Кубка Англии, а также вылетели из Лиги Европы. Однако сегодня именно подопечные тен Хага были на голову сильнее.
Ключевой вклад в такой результат внес Унаи Эмери. Наставник "Астон Виллы" сказал своей подопечной играть с высокой линией защиты. Это помогло хозяевам – их скоростные игроки разрывали такую оборону.
К 20-й минуте "красные дьяволы" создали минимум три голевых шанса. В одном из них – после удара Рашфорда – спас голкипер. Еще в двух эпизодах подвела неточность. "Львы" тоже пытались отвечать: на 19-й минуте Морено расстреливал ворота соперника с подбора и попал в бедро де Хеа.
Опасность гостей была одноразовой акцией. А "Манчестер Юнайтед" продолжал давить. На 28-й минуте от гола Каземиро спасла лишь перекладина, а спустя еще 10 минут гостям не помогло ничего. И, опять же, в этом взятии ворот виновата именно тактика Эмери с высокой линией обороны.
Мартинес нанес удар от ворот, а затем Каземиро в центре поля сразу же головой запустил мяч вперед за спины защитникам. Рашфорд избежал офсайда, вышел на ударную позицию и пробил. Голкипер слишком неудачно парировал, а на добивании первым был Фернандеш. Рикошет помог Бруну забить шестой мяч в текущем розыгрыше АПЛ.
Get in, @B_Fernandes8 ????#MUFC || #MUNAVL pic.twitter.com/OMTUrXlEOZ— Manchester United (@ManUtd) April 30, 2023
После перерыва игра успокоилась, однако “Манчестер Юнайтед” не сел полностью назад, несмотря на постоянный активный прессинг от хозяев в первые 45 минут. Более того, "манкунианцы" атаковали. Были даже полумоменты, чтобы забить. В первом неудачно сыграл Эриксен, отдав неточную передачу при выходе три в один, а во втором удар Каземиро пролетел рядом с левой штангой.
Впоследствии давление "Виллы" стало увеличиваться и "красные дьяволы" все чаще прижимались к своим воротам. На 81-й минуте хозяева еще и едва не упустили победу. Дуглас Луис получил шанс дважды пробить из пределов штрафной. Особо опасным стал второй удар – его из ленты ворот головой вынес Линделоф.
Три очка дают "манкунианцам" возможность не отпускать далеко "Ньюкасл", который замыкает тройку лидеров. МЮ идет на четвертом месте в одном зачетном пункте от "сорок" с матчем в запасе. "Вилла" этим поражением осложнила себе борьбу за еврокубки. У соперников есть еще по два-три поединка впереди, так что "львы" рискуют не финишировать в топ-7. Пока они идут на шестой позиции.
"Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла" 1:0
Гол: Фернандеш 38
Астон Вилла: Мартинес – Янг (Чемберс 65), Конса, Мингс, Морено (Динь 75) – Дендонкер (Траоре 65), Дуглас Луиз – Макгинн, Буэндиа (Дуран 75), Рэмзи – Уоткинс
Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Линделоф, Шоу, Маласия – Казэмиро, Эриксен (Фред 76) – Санчо (Антони 76), Забитцер (Магуайр 86), Фернандеш – Рашфорд (Марсьяль 86)
Предупреждения: Фред 87, Маласия 90+5
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