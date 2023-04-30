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Де Брюйне травмировался и пропускает игру с Фулхэмом. До матча с Реалом 8 дней

Англия
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Бельгиец не попал в заявку на матч

Де Брюйне травмировался и пропускает игру с Фулхэмом. До матча с Реалом 8 дней

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня Кевин де Брюйне не сыграет за "Манчестер Сити" в матче против "Фулхэма" из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола:

"Кевина де Брюйне нет в заявке, поскольку он плохо себя чувствует. У него травма, и он не смог поехать. Когда он вернется? Этого я не знаю."

Основной полузащитник команды сыграл в этом сезоне 42 матча, забил 9 голов и отдал 27 результативных передач.

До полуфинального матча в Лиге Чемпионов с мадридским "Реалом" остается всего 8 дней.

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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