Де Брюйне травмировался и пропускает игру с Фулхэмом. До матча с Реалом 8 дней

Сегодня Кевин де Брюйне не сыграет за "Манчестер Сити" в матче против "Фулхэма" из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола:

"Кевина де Брюйне нет в заявке, поскольку он плохо себя чувствует. У него травма, и он не смог поехать. Когда он вернется? Этого я не знаю."

Основной полузащитник команды сыграл в этом сезоне 42 матча, забил 9 голов и отдал 27 результативных передач.

До полуфинального матча в Лиге Чемпионов с мадридским "Реалом" остается всего 8 дней.