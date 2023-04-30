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Астон Вилла не забила впервые после прихода Эмери

Англия
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Они забивали в каждой из предыдущих 20 игр

Астон Вилла не забила впервые после прихода Эмери

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde Colomer

Новина українською

Сегодня "Астон Вилла" уступила "Манчестер Юнайтед" в гостевом поединке со счетом 1:0. Впервые после прихода Эмери команда не смогла размочить соперника.

Эта серия продолжалась 20 матчей, но команда Эрика тен Хага смогла ее прервать. "Юнайтед" победили с единственным забитым мячом на 39 минуте. Автором гола стал Бруну Фернандеш.

В этом сезоне команда Уная Эмери уверенно направляется в еврокубки и сейчас занимает 6 место. В активе клуба 54 очка. Следующей командой в турнирной таблице является "Тоттенхэм", имея такое же количество очков и матч в запасе.

Тренер за рулем Астон Виллы уже 21 матч, среди них 13 побед, 3 ничьи и 5 поражений.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери
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