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Астон Вилла не забила впервые после прихода Эмери
Они забивали в каждой из предыдущих 20 игр
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde Colomer
Сегодня "Астон Вилла" уступила "Манчестер Юнайтед" в гостевом поединке со счетом 1:0. Впервые после прихода Эмери команда не смогла размочить соперника.
Эта серия продолжалась 20 матчей, но команда Эрика тен Хага смогла ее прервать. "Юнайтед" победили с единственным забитым мячом на 39 минуте. Автором гола стал Бруну Фернандеш.
В этом сезоне команда Уная Эмери уверенно направляется в еврокубки и сейчас занимает 6 место. В активе клуба 54 очка. Следующей командой в турнирной таблице является "Тоттенхэм", имея такое же количество очков и матч в запасе.
Тренер за рулем Астон Виллы уже 21 матч, среди них 13 побед, 3 ничьи и 5 поражений.
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