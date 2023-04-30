Ливерпуль - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

У "Ливерпуля" три победы подряд и шансы на Лигу чемпионов. У "Тоттенхэма" - бардак на тренерском мостике и непонятные шансы на еврокубки вообще. Мерсисайдцы сейчас на ходу и готовы ворваться в активную борьбу за чемпионскую лигу. Но для этого нужно побеждать одного из прямых конкурентов.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Англии 34-й тур

30 апреля. Начало 18:30

"Ливерпуль" - "Тоттенхэм"

Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO

Текстовая трансляция - UA-Футбол