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Ливерпуль - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямая онлайн-трансляция матча АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
У "Ливерпуля" три победы подряд и шансы на Лигу чемпионов. У "Тоттенхэма" - бардак на тренерском мостике и непонятные шансы на еврокубки вообще. Мерсисайдцы сейчас на ходу и готовы ворваться в активную борьбу за чемпионскую лигу. Но для этого нужно побеждать одного из прямых конкурентов.
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Чемпионат Англии 34-й тур
30 апреля. Начало 18:30
"Ливерпуль" - "Тоттенхэм"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция -
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