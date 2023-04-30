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Ливерпуль - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Прямая онлайн-трансляция матча АПЛ

Ливерпуль - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

У "Ливерпуля" три победы подряд и шансы на Лигу чемпионов. У "Тоттенхэма" - бардак на тренерском мостике и непонятные шансы на еврокубки вообще. Мерсисайдцы сейчас на ходу и готовы ворваться в активную борьбу за чемпионскую лигу. Но для этого нужно побеждать одного из прямых конкурентов.

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Чемпионат Англии 34-й тур
30 апреля. Начало 18:30
"Ливерпуль" - "Тоттенхэм"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

Трансляция матча
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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль смотреть футбол онлайн
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