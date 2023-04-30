Тоттенхэм – первая команда в истории АПЛ, пропустившая 3 гола в первые 15 минут в двух матчах сезона

В рамках 34-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде играет против "Ливерпуля". Уже на 15-й минуте встречи "шпоры" проигрывали со счетом 0:3.

Примечательно, что неделю назад в игре против "Ньюкасла" лондонцы также за первые 15 минут пропустили три мяча.

Подобное произошло впервые в истории АПЛ, когда команда пропустила 3 гола в первые 15 минут в двух поединках сезона английского первенства