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Тоттенхэм – первая команда в истории АПЛ, пропустившая 3 гола в первые 15 минут в двух матчах сезона
При этом это случилось за одну неделю
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 34-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде играет против "Ливерпуля". Уже на 15-й минуте встречи "шпоры" проигрывали со счетом 0:3.
Примечательно, что неделю назад в игре против "Ньюкасла" лондонцы также за первые 15 минут пропустили три мяча.
Подобное произошло впервые в истории АПЛ, когда команда пропустила 3 гола в первые 15 минут в двух поединках сезона английского первенства
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Источник:Twitter MisterChip
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