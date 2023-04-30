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Тоттенхэм – первая команда в истории АПЛ, пропустившая 3 гола в первые 15 минут в двух матчах сезона

Англия
(2 голосов)

При этом это случилось за одну неделю

Тоттенхэм – первая команда в истории АПЛ, пропустившая 3 гола в первые 15 минут в двух матчах сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 34-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде играет против "Ливерпуля". Уже на 15-й минуте встречи "шпоры" проигрывали со счетом 0:3.

Примечательно, что неделю назад в игре против "Ньюкасла" лондонцы также за первые 15 минут пропустили три мяча.

Подобное произошло впервые в истории АПЛ, когда команда пропустила 3 гола в первые 15 минут в двух поединках сезона английского первенства

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль
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