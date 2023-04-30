Тен Хаг: Мы были решительны, страстны, мы должны были побеждать и играли в хороший футбол

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг прокомментировал домашнюю победу над "Астон Виллой" в рамках 34-го тура чемпионата Англии.

"Я очень доволен набранными очками, а также игрой. Действительно хорошая игра против команды "Виллы", которая не проигрывала в 10 играх, забивала в каждой игре, и мы полностью контролировали игру. Счет мог быть 3-1 или 4-1, поэтому это действительно хорошая и впечатляющая игра.

Весь год мы играем 90 минут, и в матче с "Тоттенхэмом" мы выигрывали со счетом 2-0, и мы, очевидно, не были в хорошем положении во втором тайме. Но недавно игроки сыграли 90 минут, они устали. Вспомните игру против Брайтона, после которого мы также были истощены, а затем плохая игра, это неприемлемо. Мы знаем это, потому что мы говорили об этом с ребятами.

Мы сегодня увидели характер, мы были решительны, страстны, мы должны были побеждать и играли в хороший футбол.

Игра Линделефа? Он играет фантастически. Действительно хорошо себя показывает как во владении мячом, так и без него. Сегодня мы полностью защищались под контролем, но потом тоже наращивали темп, хорошо располагались, принимали хорошие решения, поэтому мы удовлетворены этим", - рассказал коуч "красных дьяволов".