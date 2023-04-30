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Сити вырывается в лидеры. Манчестер Сити - Фулхэм 2:1. Обзор матча и видео голов
Манчестер Сити - Фулхэм ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.04.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images
"Манчестер Сити" и "Фулхэм" сыграли матч в рамках 34 тура АПЛ. "Горожане" одолели "Фулхэм" и вышли на первое место в чемпионате, обойдя "Арсенал".
В начале матча "Сити" вышел вперед благодаря голу Холанда с пенальти на 3 минуте. Это был 34 гол, которым он
Счет сравнял Винисиус на 15 минуте. Позже Альварес снова вывел "горожан" вперед. Во втором тайме голов не было.
"Манчестер Сити"
Чемпионат Англии, 34-й тур
30 апреля, Лондон, "Крейвен Коттедж"
"Манчестер Сити" - "Фулхэм" 2:1
Голы: Винисиус 15 - Холанд 3 (пен.), Альварес 36
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