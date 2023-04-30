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Сити вырывается в лидеры. Манчестер Сити - Фулхэм 2:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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Манчестер Сити - Фулхэм ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.04.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Сити вырывается в лидеры. Манчестер Сити - Фулхэм 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images

Новина українською

"Манчестер Сити" и "Фулхэм" сыграли матч в рамках 34 тура АПЛ. "Горожане" одолели "Фулхэм" и вышли на первое место в чемпионате, обойдя "Арсенал".

В начале матча "Сити" вышел вперед благодаря голу Холанда с пенальти на 3 минуте. Это был 34 гол, которым он повторил рекорд наибольшего количества голов в АПЛ за один сезон.

Счет сравнял Винисиус на 15 минуте. Позже Альварес снова вывел "горожан" вперед. Во втором тайме голов не было.

"Манчестер Сити" гарантировал себе ЛЧ на следующий сезон благодаря этой победе.

Чемпионат Англии, 34-й тур
30 апреля, Лондон, "Крейвен Коттедж"
"Манчестер Сити" - "Фулхэм" 2:1
Голы: Винисиус 15 - Холанд 3 (пен.), Альварес 36

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В статье: Фулхэм (Лондон) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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