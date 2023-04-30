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Эмоции переполняли. Клопп после победного гола накричал на 4-го арбитра и потянул мышцу. ВИДЕО

Англия
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Юрген в своем стиле

Эмоции переполняли. Клопп после победного гола накричал на 4-го арбитра и потянул мышцу. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

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В рамках 34-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле вырвал победу у "Тоттенхэма". Победу "красным" принес гол Жоты на 90+4 минуте.

Главный тренер "мерсисайдцев" Юрген Клопп не сдерживал эмоции после гола португальца и побежал что-то доказывать 4-му арбитру этой встречи. В результате немецкий коуч потянул мышцу на ноге.

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В статье: Юрген Клопп Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль
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