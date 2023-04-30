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Эмоции переполняли. Клопп после победного гола накричал на 4-го арбитра и потянул мышцу
Юрген в своем стиле
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 34-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле
Главный тренер "мерсисайдцев" Юрген Клопп не сдерживал эмоции после гола португальца и побежал что-то доказывать 4-му арбитру этой встречи. В результате немецкий коуч потянул мышцу на ноге.
Klopp is too damn funny ???? pic.twitter.com/w7vmOO4bFS— H (@TheLiverpoolEra) April 30, 2023
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