  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Двусторонняя перестрелка. Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Двусторонняя перестрелка. Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Ливерпуль - Тоттенхэм ⋉ 4:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.04.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Двусторонняя перестрелка. Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3. Обзор матча и видео голов

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сыграли матч в рамках 34 тура АПЛ. Подопечные Клоппа вырвали победу на последних минутах.

Это был матч эмоций. "Ливерпуль" повел в счете, забив три за первые 15 минут. Отличились Джонс, Диас и Салах. Постепенно "Тоттенхэм" начал отыгрывать разницу. Забил в первом тайме Кейн, на 77 минуте Сон удвоил счет.

Концовка была огненной. На последних минутах тренер "шпор" пошел в all-in, выпустив атакующих игроков. Это принесло результат. Они совершили камбэк, благодаря голу Ришарлисона на 90+3.

"Ливерпулю" все же удалось вырвать победу. Жота реализовал момент на 90+4. На радостях Юрген Клопп потянул мышцу.

Чемпионат Англии, 34-й тур
30 апреля, Ливерпуль, "Энфилд"
"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" 4:3
Голы: Джонс 3, Диас 5, Салах 15 (пен.), Жота 90+4 - Кейн 40, Сон 77, Ришарлисон 90+3

По теме
yellow-arrow
Клопп: Как мы играли, как мы прессинговали. Вау, какая игра
yellow-arrow
Эмоции переполняли. Клопп после победного гола накричал на 4-го арбитра и потянул мышцу
yellow-arrow
АПЛ. Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3. Открытый футбол
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде