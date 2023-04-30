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Двусторонняя перестрелка. Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3. Обзор матча и видео голов
Ливерпуль - Тоттенхэм ⋉ 4:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.04.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: twitter.com/LFC
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сыграли матч в рамках 34 тура АПЛ. Подопечные Клоппа вырвали победу на последних минутах.
Это был матч эмоций. "Ливерпуль" повел в счете, забив три за первые 15 минут. Отличились Джонс, Диас и Салах. Постепенно "Тоттенхэм" начал отыгрывать разницу. Забил в первом тайме Кейн, на 77 минуте Сон удвоил счет.
Концовка была огненной. На последних минутах тренер "шпор" пошел в all-in, выпустив атакующих игроков. Это принесло результат. Они совершили камбэк, благодаря голу Ришарлисона на 90+3.
"Ливерпулю" все же удалось вырвать победу. Жота реализовал момент на 90+4. На радостях Юрген Клопп
Чемпионат Англии, 34-й тур
30 апреля, Ливерпуль, "Энфилд"
Голы: Джонс 3, Диас 5, Салах 15 (пен.), Жота 90+4 - Кейн 40, Сон 77, Ришарлисон 90+3
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