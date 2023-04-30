Двусторонняя перестрелка. Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3. Обзор матча и видео голов

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сыграли матч в рамках 34 тура АПЛ. Подопечные Клоппа вырвали победу на последних минутах.

Это был матч эмоций. "Ливерпуль" повел в счете, забив три за первые 15 минут. Отличились Джонс, Диас и Салах. Постепенно "Тоттенхэм" начал отыгрывать разницу. Забил в первом тайме Кейн, на 77 минуте Сон удвоил счет.

Концовка была огненной. На последних минутах тренер "шпор" пошел в all-in, выпустив атакующих игроков. Это принесло результат. Они совершили камбэк, благодаря голу Ришарлисона на 90+3.

"Ливерпулю" все же удалось вырвать победу. Жота реализовал момент на 90+4. На радостях Юрген Клопп потянул мышцу .