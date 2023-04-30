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Клопп: Как мы играли, как мы прессинговали. Вау, какая игра
Коуч "мерсисайдцев" о победе над "шпорами"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал
Для Match of the Day:
"Супер старт в игре, выдающийся старт в игре. Лучшая, лучшая результативность во всех сферах футбола. Как мы играли, как мы прессинговали, как мы контрпрессинговали, как мы защищались, как мы отреагировали. 3-0, вау, какая игра".
Для Sky Sports:
"На протяжении долгого периода первого тайма это была самая лучшая игра, которую мы показывали. Первый тайм был хорошим, мы пропустили гол, но это был первый момент, когда мы не защищались должным образом. Проблема в том, что "шпоры" вообще не меняются, они уходят в контратаки даже когда проигрывают 1-3. Они просто защищаются, контратакуют и получают стандартные моменты и против этого сложно действовать.
Мы вырвали победу, благодаря голу Жоты, это впечатляюще. и все идут домой в хорошем настроении, но я менеджер команды, поэтому я тоже должен вспомнить все остальное. Через 3 дня мы должны сыграть лучше", – рассказал немецкий наставник.
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