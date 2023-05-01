  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Зинченко vs Мудрик. Арсенал – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 34-го тура АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко vs Мудрик. Арсенал – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 34-го тура АПЛ

Англия
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединокго матча 34-го тура АПЛ

Зинченко vs Мудрик. Арсенал – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 34-го тура АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 34-го тура чемпионата Англии между двумя лондонскими командами – "Арсеналом" и "Челси".

Читайте такжеДисбаланс Ливерпуля и Тоттенхэма, облом Наполи и кризис Лацио. Обзор главных матчей выходных

В любом случае, дерби есть дерби. Да, "синие" сегодня барахтаются ближе ко дну турнирной таблицы, а "канониры" продолжают вести борьбу за чемпионство, но подопечные Лэмпарда просто обязаны настроится и дать бой "Арсеналу". Сможет ли команда Фрэнка отобрать очки на выезде? Или же "пушкари" продолжат погоню за "Манчестер Сити"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 2 мая – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

По теме
yellow-arrow
Дисбаланс Ливерпуля и Тоттенхэма, облом Наполи и кризис Лацио. Обзор главных матчей выходных
yellow-arrow
"Это вау". Клопп высказался об экс-тренере Шахтера, который феерит в АПЛ
yellow-arrow
Лестер - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.05.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Александр Зинченко Михаил Мудрик Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде