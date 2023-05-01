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Зинченко vs Мудрик. Арсенал – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 34-го тура АПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединокго матча 34-го тура АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 34-го тура чемпионата Англии между двумя лондонскими командами – "Арсеналом" и "Челси".
В любом случае, дерби есть дерби. Да, "синие" сегодня барахтаются ближе ко дну турнирной таблицы, а "канониры" продолжают вести борьбу за чемпионство, но подопечные Лэмпарда просто обязаны настроится и дать бой "Арсеналу". Сможет ли команда Фрэнка отобрать очки на выезде? Или же "пушкари" продолжат погоню за "Манчестер Сити"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 2 мая – в 21:50 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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