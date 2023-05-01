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Арсенал - Челси: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Англия
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Где покажут в прямом эфире матч Арсенал – Челси, английская Премьер-лига, 2 мая 2023

Арсенал - Челси: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Арсенал” фактически подарил чемпионское золото “Манчестер Сити”, набрав всего три очка в последних четырех турах, “Челси” опустился уже на двенадцатое место в АПЛ после долгой серии ничьих и поражений. Обе команды мечтают о победе, а победа в дерби будет еще слаще.

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Смотрите матч 34-го тура английской Премьер-лиги “Арсенал” – “Челси” во вторник, 2 мая на телеканале Setanta Sports HD. Также игра будет доступна на OTT-сервисе "Setanta Sports". Начало матча “Арсенал” – “Челси” в 22:00.

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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча “Арсенал” – “Челси” на UA-Футбол>> или аудио трансляции на ютуб-канале Подкасти UA-Футбол.

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Наши за границей Челси (Лондон) АПЛ Александр Зинченко Где смотреть футбол Михаил Мудрик
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