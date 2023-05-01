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Арсенал - Челси: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ
Где покажут в прямом эфире матч Арсенал – Челси, английская Премьер-лига, 2 мая 2023
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Арсенал” фактически подарил чемпионское золото “Манчестер Сити”, набрав всего три очка в последних четырех турах, “Челси” опустился уже на двенадцатое место в АПЛ после долгой серии ничьих и поражений. Обе команды мечтают о победе, а победа в дерби будет еще слаще.
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Смотрите матч 34-го тура английской Премьер-лиги “Арсенал” – “Челси” во вторник, 2 мая на телеканале Setanta Sports HD. Также игра будет доступна на OTT-сервисе "Setanta Sports". Начало матча “Арсенал” – “Челси” в 22:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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