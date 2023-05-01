Командировка в АПЛ не задалась: вингер МЮ может вернуться в Боруссию Дортмунд

"Боруссия" Дортмунд рассматривает возможность возвращения Джейдона Санчо, сообщает Bild. 23-летнего англичанина хотят арендовать.

Переговоров о покупке нет, так как это слишком дорого для "Дортмунда": transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.

Официальных контактов также не было, но спортивный директор немецкого клуба Себастьен Кель общается с агентством, которое представляет интересы игрока.

В этом сезоне Санчо 34 раза появлялся на поле за "Манчестер Юнайтед", но отметился всего 8-ю результативными действиями: 6 голов и 2 голевые передачи.

Напомним, что Санчо пришел в "МЮ" летом 2021-го за 85 миллионов евро. За это время он провел 72 матча, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.