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Командировка в АПЛ не задалась: вингер МЮ может вернуться в Боруссию Дортмунд
Выкупать игрока никто не собирается
фото - twitter.com/Sanchooo10
"Боруссия" Дортмунд рассматривает возможность возвращения Джейдона Санчо, сообщает Bild. 23-летнего англичанина хотят арендовать.
Переговоров о покупке нет, так как это слишком дорого для "Дортмунда": transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.
Официальных контактов также не было, но спортивный директор немецкого клуба Себастьен Кель общается с агентством, которое представляет интересы игрока.
В этом сезоне Санчо 34 раза появлялся на поле за "Манчестер Юнайтед", но отметился всего 8-ю результативными действиями: 6 голов и 2 голевые передачи.
Напомним, что Санчо пришел в "МЮ" летом 2021-го за 85 миллионов евро. За это время он провел 72 матча, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.
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