Лестер – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

"Лестер" примет "Эвертон" в 34-м туре АПЛ. 18-е место будет играть с 19-м и решать кто же все-таки поднимется из зоны вылета. 17-й "Ноттингем" уже сыграл свой матч и имеет всего на 1 очко больше чем "Лисы". За 5 туров до конца чепионата побеждать нужно обеим командам и этот матч может решить судьбу битвы за выживание для обеих команд.

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Игра запланирована на понедельник, первого мая. Начало – 22:00. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО.

АПЛ. 34-й тур. 01.05.2023

"Лестер" 22:00 "Эвертон"

Лестер. "Кинг Пауэр"