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АПЛ. Лестер - Эвертон 2:2. Настоящий праздник

Англия
(2 голосов)

Замечательная игра двух аутсайдеров

АПЛ. Лестер - Эвертон 2:2. Настоящий праздник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Почти сорок ударов на двоих выполнили “Лестер” и “Эвертон” в одном из лучших матчах тура. Обеим командам нужна была только победа, чтобы оттолкнуться от зоны вылета, и игра получила “гандбольный” характер – от ворот до ворот, с огромных количеством моментов. В результате, никто не победил.

Чемпионат Англии, 34-й тур. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Эвертон” 2:2

Голы: Сеюнджю 22, Варди 33 – Калверт-Льюин 15 (пен.), Ивоби 54

На 45+8 Маддисон не реализовал пенальти (вратарь)

“Лестер”: Иверсен – Кастань, Фас, Сеюнджю, Томас (Кристиансен 88) – Тилеманс, Ндиди (Дака 61), Сумаре – Маддисон, Варди, Барнс (Прат 88)

“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Кин, Коулмэн (Паттерсон 45+4) – Гарнер, Гейе, Дукуре – Макнил, Дукуре, Ивоби – Калверт-Льюин

Предупреждения: Сумаре 44, Томас 53, Маддисон 88, Кристиансен 90+2 – Гейе 58

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В статье: Английская Премьер-лига Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Шон Дайч Джейми Варди Лестер Сити Виталий Миколенко Дин Смит
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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apolo-lviv (Львів)
02.05.2023 в 00:06
Походу Зіна буде 2- зверху, Мико 2-й знизу, а Мудрик посередині ))
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