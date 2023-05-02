АПЛ. Лестер - Эвертон 2:2. Настоящий праздник

Почти сорок ударов на двоих выполнили “Лестер” и “Эвертон” в одном из лучших матчах тура. Обеим командам нужна была только победа, чтобы оттолкнуться от зоны вылета, и игра получила “гандбольный” характер – от ворот до ворот, с огромных количеством моментов. В результате, никто не победил.

Чемпионат Англии, 34-й тур. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Эвертон” 2:2

Голы: Сеюнджю 22, Варди 33 – Калверт-Льюин 15 (пен.), Ивоби 54

На 45+8 Маддисон не реализовал пенальти (вратарь)

“Лестер”: Иверсен – Кастань, Фас, Сеюнджю, Томас (Кристиансен 88) – Тилеманс, Ндиди (Дака 61), Сумаре – Маддисон, Варди, Барнс (Прат 88)

“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Кин, Коулмэн (Паттерсон 45+4) – Гарнер, Гейе, Дукуре – Макнил, Дукуре, Ивоби – Калверт-Льюин

Предупреждения: Сумаре 44, Томас 53, Маддисон 88, Кристиансен 90+2 – Гейе 58