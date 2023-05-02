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Арсенал - Челси: вспомните игроков, выступавших за эти команды? Квиз
Лондонскому дерби посвящается
фото - Getty Images
Сегодня, 2 мая, в рамках 34-го тура АПЛ 2022/23 состоится лондонское дерби – "Арсенал" в родных стенах примет "Челси". Сейчас в составе каждого из этих клубов есть игрок, имеющий опыт выступлений за оба этих столичных коллектива. У "канониров" это Жоржиньо, у "аристократов" – Пьер-Эмерик Обамеянг.
А помните еще игроков, выступавших в обоих коллективах? Как раз сегодня мы вам предлагаем проверить это, пройдя наш тест, где будет 20 футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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