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Микель Артета все еще верит, что Арсенал станет чемпионом Англии
Впереди еще пять игр
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мыслями касательно чемпионской гонке в АПЛ.
"Чемпионская гонка теперь не в наших руках. В наших руках лишь попытаться выиграть те матчи, которые осталось сыграть, а остальное зависит от Сити.
Мы добились того, чего трудно достичь, и мы все еще можем выиграть АПЛ, потому что впереди еще пять игр, и многое может произойти. Нам стоит забыть о том, что произошло на прошлой неделе, извлечь из этого уроки и сосредоточиться на следующем лондонском дерби и все исправить", - цитирует Артету BBC.
Напомним, "канониры" долгое время лидировали в турнирной таблице чемпионата Англии и были главными фаворитами на чемпионский титул. Но из-за серии неудач в последних играх команда Артеты опустилась на вторую строчку.
"Ман Сити" опережает "Арсенал" на 1 балл, но при этом у горожан есть еще один матч в запасе.
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