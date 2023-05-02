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Микель Артета все еще верит, что Арсенал станет чемпионом Англии

Англия
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(1 голосов)

Впереди еще пять игр

Микель Артета все еще верит, что Арсенал станет чемпионом Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мыслями касательно чемпионской гонке в АПЛ.

"Чемпионская гонка теперь не в наших руках. В наших руках лишь попытаться выиграть те матчи, которые осталось сыграть, а остальное зависит от Сити.

Мы добились того, чего трудно достичь, и мы все еще можем выиграть АПЛ, потому что впереди еще пять игр, и многое может произойти. Нам стоит забыть о том, что произошло на прошлой неделе, извлечь из этого уроки и сосредоточиться на следующем лондонском дерби и все исправить", - цитирует Артету BBC.

Напомним, "канониры" долгое время лидировали в турнирной таблице чемпионата Англии и были главными фаворитами на чемпионский титул. Но из-за серии неудач в последних играх команда Артеты опустилась на вторую строчку.

"Ман Сити" опережает "Арсенал" на 1 балл, но при этом у горожан есть еще один матч в запасе.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Комментарии (2)
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terber (ternopil)
02.05.2023 в 15:08
змирись чувак,ти 1 вже прос*ав
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alex 66 (Кременчук)
02.05.2023 в 13:08
Він вірить і це добре, але в це не вірю я . МС не віддасть чемпіонство.
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