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Челси оформил трансфер очередного 15-летнего таланта. На этот раз из Колумбии
Футболистов много не бывает
Фото: twitter.com/IDV_EC
"Челси" завершил трансфер полузащитника "Индепендьенте" Кенди Паеса. За 15-летнего полузащитника "синие" отдали 20 миллионов евро.
Так сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Он присоединится к команде только в 2025-м. Отмечается, что "Индепендьенте" получит около 20 миллионов евро, но большую часть в виде бонусов.
При этом полузащитник подпишет долгосрочный контракт.
Он провел запервую команду 4 матча и забил 1 гол.
Understand all documents are signed for Kendry Páez-Chelsea deal. ????????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2023
◉ 2007-born midfielder will join #CFC in 2025.
◉ Long term contract signed, waiting on club statement.
◉ Fee close to €20m to Independiente del Valle — but main part in add-ons.
Here we go confirmed. pic.twitter.com/bND7esveom
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