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Челси оформил трансфер очередного 15-летнего таланта. На этот раз из Колумбии

Англия
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Футболистов много не бывает

Челси оформил трансфер очередного 15-летнего таланта. На этот раз из Колумбии

Фото: twitter.com/IDV_EC

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"Челси" завершил трансфер полузащитника "Индепендьенте" Кенди Паеса. За 15-летнего полузащитника "синие" отдали 20 миллионов евро.

Так сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Он присоединится к команде только в 2025-м. Отмечается, что "Индепендьенте" получит около 20 миллионов евро, но большую часть в виде бонусов.

При этом полузащитник подпишет долгосрочный контракт.

Он провел запервую команду 4 матча и забил 1 гол.

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В статье: Челси (Лондон)
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