Челси проиграл после увольнения Тухеля столько же матчей, сколько за полтора года при нем

"Челси" уступил в 11 поединках с момента увольнения Томаса Тухеля в сентябре. Столько же поединков команда проиграла за весь период тренерства немца в клубе.

При этом с Тухелем команда провела 63 матча и одерджала 35 побед, тогда как после увольнения – 26 поединков и всего 7 побед. Процент побед при Тухеле – 56%, а после его увольнения – 27%

В этом сезоне "Челси" сменил 3-х менеджеров: Поттера, Лэмпарда и Сальтора.

Сегодня "Челси" сыграет с "Арсеналом". Матч начнется в 22:00. "Гуннеры" идут на 2-м месте, в то время как "синие" на 12-м.