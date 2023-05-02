Арсенал - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Канониры" сегодня могут вернуть себе первую строчку и снова обойти "Манчестер Сити". Однако у "Арсенала" все еще будет на две игры меньше, поэтому этот успех будет локальным. Команда Александра Зинченко не знает побед уже в четырех матчах подряд АПЛ. Но серия "Челси" еще печальнее: пять поражений во всех турнирах подряд, а последняя победа произошла еще 11 марта. Для украинского болельщика это противостояние ценно дуэлью Зинченко и Мудрика. И хотя они играют на разных участках поля, будут однозначно пересекаться, если одновременно выйдут.

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Чемпионат Англии 34-й тур

2 апреля. Начало в 22:00

"Арсенал" - "Челси"

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