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Арсенал - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Прямая онлайн-трансляция матча АПЛ

Арсенал - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Канониры" сегодня могут вернуть себе первую строчку и снова обойти "Манчестер Сити". Однако у "Арсенала" все еще будет на две игры меньше, поэтому этот успех будет локальным. Команда Александра Зинченко не знает побед уже в четырех матчах подряд АПЛ. Но серия "Челси" еще печальнее: пять поражений во всех турнирах подряд, а последняя победа произошла еще 11 марта. Для украинского болельщика это противостояние ценно дуэлью Зинченко и Мудрика. И хотя они играют на разных участках поля, будут однозначно пересекаться, если одновременно выйдут.

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Чемпионат Англии 34-й тур
2 апреля. Начало в 22:00
"Арсенал" - "Челси"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) смотреть футбол онлайн
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