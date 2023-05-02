Артета: Мы согласились бы оказаться в таком положении в следующем сезоне. Впервые за 10 лет попали в ЛЧ за 6 туров до конца

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета хотел бы оказаться в таком положении, как сейчас, в следующем сезоне. Специалист высоко ценит проделанную работу команды.

"Да. И, думаю, на следующий сезон – тоже. Все мы согласились бы оказаться в таком положении в следующем сезоне. Вот почему нельзя игнорировать общую картину.

Многие люди отлично поработали для того, чтобы мы были в нынешнем положении. Осталось шесть туров до конца АПЛ, а мы уже попали в Лигу чемпионов.

С этим клубом такого не было больше 10 лет. А у нас самая молодая команда в лиге.

Мы все еще расстроены из-за поражения от "Манчестер Сити", мы не смирились с ним. Мы хотим большего. И это лучшая мантра, которую мы сейчас можем повторять, чтобы постараться правильно завершить сезон и выиграть АПЛ", – сказал Артета.

"Арсенал" идет на 2-м месте в АПЛ, отставая от "Сити" на 1 очко, сыграв на матч больше. "Гуннеры" сыграют с "Челси" в 22:00.