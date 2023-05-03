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Ман Сити - Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Прямая онлайн-трансляция матча АПЛ

Ман Сити - Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Команда Хосепа Гвардиолы может сделать еще один шаг на пути к чемпионству. В перенесенном матче 28 тура АПЛ "горожане" встретятся с "Вест Хэмом". У "Сити" тринадцать побед в пятнадцати крайних матчах. Во внутренних турнирах (чемпионат и кубок) уже больше месяца забивают минимум по два гола за игру. "Вест Хэм" в апреле несколько оторвался от зоны вылета, но два последних поединка подопечные Дэвида Мойеса проиграли "Ливерпулю" и "Кристал Пэлас". Удастся ли "молотобойцам" удержать давление действующего чемпиона?

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Чемпионат Англии 28-й тур
3 мая. Начало в 22:00
"Манчестер Сити" - "Вест Хэм"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон) смотреть футбол онлайн
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