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Ман Сити - Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямая онлайн-трансляция матча АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Хосепа Гвардиолы может сделать еще один шаг на пути к чемпионству. В перенесенном матче 28 тура АПЛ "горожане" встретятся с "Вест Хэмом". У "Сити" тринадцать побед в пятнадцати крайних матчах. Во внутренних турнирах (чемпионат и кубок) уже больше месяца забивают минимум по два гола за игру. "Вест Хэм" в апреле несколько оторвался от зоны вылета, но два последних поединка подопечные Дэвида Мойеса проиграли "Ливерпулю" и "Кристал Пэлас". Удастся ли "молотобойцам" удержать давление действующего чемпиона?
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Чемпионат Англии 28-й тур
3 мая. Начало в 22:00
"Манчестер Сити" - "Вест Хэм"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол
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