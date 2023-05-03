Де Брюйне начал индивидуальные тренировки после травмы

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне вернулся к индивидуальным тренировкам. Об этом сообщил главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

"Кевин начал работу, но еще не тренировался с командой. Через несколько часов у нас тренировка, посмотрим, как он будет себя чувствовать", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт "горожан".

Из-за повреждения бельгиец пропустил игру с "Фулхэмом" (2:1). Также до сих пор остается под вопросом его участие в матче с "Вест Хэмом", который состоится сегодня, 3 мая.

Дальше Сити должны провести поединок АПЛ с "Лидсом" (6 мая) и встретиться с "Реалом" (9 мая) в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов.

Основной хавбек команды сыграл в этом сезоне 42 матча, забил 9 голов и отдал 27 результативных передач.