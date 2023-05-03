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Де Брюйне начал индивидуальные тренировки после травмы
Однако, с "Вест Хэмом", он видимо не сыграет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне вернулся к индивидуальным тренировкам. Об этом сообщил главный тренер команды Хосеп Гвардиола.
"Кевин начал работу, но еще не тренировался с командой. Через несколько часов у нас тренировка, посмотрим, как он будет себя чувствовать", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт "горожан".
Из-за повреждения бельгиец пропустил игру с "Фулхэмом" (2:1). Также до сих пор остается под вопросом его участие в матче с "Вест Хэмом", который состоится сегодня, 3 мая.
Дальше Сити должны провести поединок АПЛ с "Лидсом" (6 мая) и встретиться с "Реалом" (9 мая) в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов.
Основной хавбек команды сыграл в этом сезоне 42 матча, забил 9 голов и отдал 27 результативных передач.
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