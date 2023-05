Известна судьба фаната Арсенала, который во время лондонского дерби светил лазером в глаза Мудрику

Болельщик "Арсенала" был арестован за то, что светил лазером в лицо Михаилу Мудрику во время домашнего матча "канониров" против "Челси". Поединок состоялся 2 мая и завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

Мудрик стал мишенью фаната "Арсенала". Британские СМИ напоминают, что Михаил не перешел зимой в команду Микеля Артеты, а отправился в другую часть Лондона, хотя первыми на "Шахтер" вышли именно "канониры". Украинского футболиста освистали, когда он вышел на поле "Эмирейтс" на замену во втором тайме.

A laser was pointed at the face of Mykhailo Mudryk during Chelsea's 3-1 defeat to Arsenal at the Emirates. pic.twitter.com/sFMAMpjOza