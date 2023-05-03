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Известна судьба фаната Арсенала, который во время лондонского дерби светил лазером в глаза Мудрику

Англия
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Ненормальное поведение болельщика

Известна судьба фаната Арсенала, который во время лондонского дерби светил лазером в глаза Мудрику

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Болельщик "Арсенала" был арестован за то, что светил лазером в лицо Михаилу Мудрику во время домашнего матча "канониров" против "Челси". Поединок состоялся 2 мая и завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

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Мудрик стал мишенью фаната "Арсенала". Британские СМИ напоминают, что Михаил не перешел зимой в команду Микеля Артеты, а отправился в другую часть Лондона, хотя первыми на "Шахтер" вышли именно "канониры". Украинского футболиста освистали, когда он вышел на поле "Эмирейтс" на замену во втором тайме.

"Арсенал" назвал инцидент "опасным и абсолютно неприемлемым" и подтвердил, что после игры был произведен арест болельщика. Английская футбольная ассоциация также расследует этот эпизод.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
standard.co.uk

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