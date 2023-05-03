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Известна судьба фаната Арсенала, который во время лондонского дерби светил лазером в глаза Мудрику
Ненормальное поведение болельщика
Getty Images / Global Images Ukraine
Болельщик "Арсенала" был арестован за то, что светил лазером в лицо Михаилу Мудрику во время домашнего матча "канониров" против "Челси". Поединок состоялся 2 мая и завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:1.
Мудрик стал мишенью фаната "Арсенала". Британские СМИ напоминают, что Михаил не перешел зимой в команду Микеля Артеты, а отправился в другую часть Лондона, хотя первыми на "Шахтер" вышли именно "канониры". Украинского футболиста освистали, когда он вышел на поле "Эмирейтс" на замену во втором тайме.
A laser was pointed at the face of Mykhailo Mudryk during Chelsea's 3-1 defeat to Arsenal at the Emirates. pic.twitter.com/sFMAMpjOza— ESPN FC (@ESPNFC) May 2, 2023
"Арсенал" назвал инцидент "опасным и абсолютно неприемлемым" и подтвердил, что после игры был произведен арест болельщика. Английская футбольная ассоциация также расследует этот эпизод.
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