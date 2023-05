Лионель Месси покинет "ПСЖ" в конце сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Отец игрока Хорхе Месси сообщил об этом клубу ещё в прошлом месяце.

Инсайдер отмечает, что именно поэтому нет сомнений, что игрок покинет клуб.

При этом вчера стало известно, что "ПСЖ" отстранил Лео от тренировок и игр на две недели, а также оштрафовал игрока на зарплату за тот же период. Аргентинец улетел в Саудовскую Аравию, несмотря на то, что клуб разрешал это только в случае ничьей или победы над "Лорьяном" (1:3).

Напомним, что "Барселона" работает над тем, чтобы вернуть Месси. Клуб проводил встречу с Ла Лигой, на которой обсуждал финансовую стратегию, которая бы позволила вписаться в финансовый фэйр-плей и вернуть Лео.

???? Messi will leave Paris Saint-Germain at the end of the season. There are no doubts about that anymore.



Behind the scenes, it’s now understood that Leo’s father Jorge communicated the decision to PSG already one month ago due to the project.



It was the final breaking point. pic.twitter.com/Bwehuvyq1E