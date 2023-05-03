Лионель Месси покинет "ПСЖ" в конце сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Отец игрока Хорхе Месси сообщил об этом клубу ещё в прошлом месяце.

Инсайдер отмечает, что именно поэтому нет сомнений, что игрок покинет клуб.

При этом вчера стало известно, что "ПСЖ" отстранил Лео от тренировок и игр на две недели, а также оштрафовал игрока на зарплату за тот же период. Аргентинец улетел в Саудовскую Аравию, несмотря на то, что клуб разрешал это только в случае ничьей или победы над "Лорьяном" (1:3).

Напомним, что "Барселона" работает над тем, чтобы вернуть Месси. Клуб проводил встречу с Ла Лигой, на которой обсуждал финансовую стратегию, которая бы позволила вписаться в финансовый фэйр-плей и вернуть Лео.