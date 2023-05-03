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Месси покинет ПСЖ в конце сезона

Англия
(1 голосов)

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо

Месси покинет ПСЖ в конце сезона

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Лионель Месси покинет "ПСЖ" в конце сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Отец игрока Хорхе Месси сообщил об этом клубу ещё в прошлом месяце.

Инсайдер отмечает, что именно поэтому нет сомнений, что игрок покинет клуб.

При этом вчера стало известно, что "ПСЖ" отстранил Лео от тренировок и игр на две недели, а также оштрафовал игрока на зарплату за тот же период. Аргентинец улетел в Саудовскую Аравию, несмотря на то, что клуб разрешал это только в случае ничьей или победы над "Лорьяном" (1:3).

Напомним, что "Барселона" работает над тем, чтобы вернуть Месси. Клуб проводил встречу с Ла Лигой, на которой обсуждал финансовую стратегию, которая бы позволила вписаться в финансовый фэйр-плей и вернуть Лео.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарниця)
03.05.2023 в 19:01
Спасеніє рядового Леомесінко, не інакше. Звісно, Лео качає права, може робити гучні заяви, при потребі, але він: або повернеться до Барси, з ВЕЛИКИМ, З ГІГАНТСЬКИМ мінусом в з/п, або поїде кудись на схід, З ГІГАНТСЬКИМ ПЛЮСОМ у з/п. Або у Саудівську Аравію, або кудись в Емірати. Я припущую саме до Аравії, з захмарною з/п. Там зацікавлені: Лео проти КриРо
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