Гвардиола: Арсенал уже выиграл свой главный титул – квалифицировались в ЛЧ. Им грустно, но они должны быть счастливы

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказал мнение, что "Арсенал" должен быть счастлив, несмотря на потенциальную потерю лидерства в АПЛ. Он считает, что главный трофей – это выход в Лигу чемпионов впервые за 7 лет.

"Арсенал" уже квалифицировался в Лигу чемпионов впервые за 7 лет. Может быть, настроение в "Арсенале" немного испорчено (после потери лидерства в АПЛ), но спустя семь лет они выиграли самый важный для клуба титул в сезоне – вышли в Лигу чемпионов. С финансовой точки зрения это престижно, это новые трансферы.

По многим причинам это самый важный титул, и он у "Арсенала" уже есть. "Арсенал" проиграл последнюю игру (против "Ман Сити"), им грустно, но я почти уверен, что они должны быть очень счастливы, потому что добились невероятного результата", – сказал Пеп.

"Манчестер Сити" идет в АПЛ на 2-м месте, отставая от "Арсенала" на 2 очка, но имея 2 поединка в запасе.