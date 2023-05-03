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АПЛ. Ливерпуль - Фулхэм 1:0. Почти гарантия Лиги Европы

Англия
(1 голосов)

Красные побеждают в пятом матче подряд

АПЛ. Ливерпуль - Фулхэм 1:0. Почти гарантия Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 28-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Фулхэм” 1:0

Гол: Салах 39 (пен.)

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас (Робертсон 66) – Хендерсон, Фабиньо, Джонс (Милнер 83) – Салах (Эллиотт 83), Нуньес (Жота 83), Диас (Гакпо 66)

“Фулхэм”: Лено – Робинсон, Диоп, Адарабийо, Соареш – Палинья, Лукич (Харрисон Рид 71) – Виллиан (Джеймс 79), Кэйрни (Декордова-Рид 71), Уилсон (Кебано 71) – Винисиус (Соломон 79)

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В статье: Английская Премьер-лига Фулхэм (Лондон) АПЛ Ливерпуль Мохамед Салах
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