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АПЛ. Ливерпуль - Фулхэм 1:0. Почти гарантия Лиги Европы
Красные побеждают в пятом матче подряд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 28-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” – “Фулхэм” 1:0
Гол: Салах 39 (пен.)
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас (Робертсон 66) – Хендерсон, Фабиньо, Джонс (Милнер 83) – Салах (Эллиотт 83), Нуньес (Жота 83), Диас (Гакпо 66)
“Фулхэм”: Лено – Робинсон, Диоп, Адарабийо, Соареш – Палинья, Лукич (Харрисон Рид 71) – Виллиан (Джеймс 79), Кэйрни (Декордова-Рид 71), Уилсон (Кебано 71) – Винисиус (Соломон 79)
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