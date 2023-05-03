  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси скорее всего придется расстаться с Обамеянгом бесплатно
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси скорее всего придется расстаться с Обамеянгом бесплатно

Англия
(1 голосов)

Клубу необходимо разгрузить зарплатную ведомость

Челси скорее всего придется расстаться с Обамеянгом бесплатно

Фото: twitter.com/ChelseaFC/Автор - невідомий

Новина українською

"Челси" возможнопридется отпустить Пьер-Эмерик Обамеянга будущим летом бесплатно. "Синим" необходимо расстаться с нападающим, но претенденты могут не захотеть платить.

Сообщается, что игроком интересуются "Барселона", "Атлетико" и "Милан". При этом клубы могут не захотеть платить за 34-летнего футболиста. В таком случае "синие" будут расторгать контракт в одностороннем порядке.

Соглашение с габонцем рассчитано до лета 2024-го. Он пришел в клуб прошлым летом и не смог закрепиться в основном составе команды.

Форвард провел за "синих" 22 матча и забил всего 3 гола, отдав 1 результативный пас.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Ливерпуль - Фулхэм 1:0. Почти гарантия Лиги Европы
yellow-arrow
АПЛ. Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0. Двадцать пятая победа, рекорд Холанда, первое место
yellow-arrow
35. Холанд установил новый рекорд по количеству голов в АПЛ за один сезон
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пьер-Эмерик Обамеянг Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
telegraph.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде