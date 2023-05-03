Челси скорее всего придется расстаться с Обамеянгом бесплатно

"Челси" возможнопридется отпустить Пьер-Эмерик Обамеянга будущим летом бесплатно. "Синим" необходимо расстаться с нападающим, но претенденты могут не захотеть платить.

Сообщается, что игроком интересуются "Барселона", "Атлетико" и "Милан". При этом клубы могут не захотеть платить за 34-летнего футболиста. В таком случае "синие" будут расторгать контракт в одностороннем порядке.

Соглашение с габонцем рассчитано до лета 2024-го. Он пришел в клуб прошлым летом и не смог закрепиться в основном составе команды.

Форвард провел за "синих" 22 матча и забил всего 3 гола, отдав 1 результативный пас.