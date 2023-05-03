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Челси скорее всего придется расстаться с Обамеянгом бесплатно
Клубу необходимо разгрузить зарплатную ведомость
Фото: twitter.com/ChelseaFC/Автор - невідомий
"Челси" возможнопридется отпустить Пьер-Эмерик Обамеянга будущим летом бесплатно. "Синим" необходимо расстаться с нападающим, но претенденты могут не захотеть платить.
Сообщается, что игроком интересуются "Барселона", "Атлетико" и "Милан". При этом клубы могут не захотеть платить за 34-летнего футболиста. В таком случае "синие" будут расторгать контракт в одностороннем порядке.
Соглашение с габонцем рассчитано до лета 2024-го. Он пришел в клуб прошлым летом и не смог закрепиться в основном составе команды.
Форвард провел за "синих" 22 матча и забил всего 3 гола, отдав 1 результативный пас.
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