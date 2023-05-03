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35. Холанд установил новый рекорд по количеству голов в АПЛ за один сезон

Англия
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Машина

35. Холанд установил новый рекорд по количеству голов в АПЛ за один сезон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд установил новый рекорд по количеству забитых голов в одном сезоне АПЛ.

В перенесенном матче 28-го тура форвард в ворота "Вест Хэма" забил свой 35-й мяч в нынешнем чемпионате. И это в 31 матче.

Напомним, что 34 гола за один сезон забивали только Алан Ширер в сезоне 94/95 и Эндрю Коул в сезоне 93/94.

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В статье: Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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