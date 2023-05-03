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35. Холанд установил новый рекорд по количеству голов в АПЛ за один сезон
Машина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Норвежский нападающий "
В перенесенном матче 28-го тура форвард в ворота "Вест Хэма" забил свой 35-й мяч в нынешнем чемпионате. И это в 31 матче.
Напомним, что 34 гола за один сезон забивали только Алан Ширер в сезоне 94/95 и Эндрю Коул в сезоне 93/94.
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