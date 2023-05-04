Холанд: Не могу больше думать об этих рекордах, иначе сойду с ума

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд прокомментировал победу над "Вест Хэмом" (3:0), а также свой абсолютный рекорд по количеству голов в одном сезоне в АПЛ.

"Это особенная ночь и отличный момент. Я очень счастлив и горд. Я не знаю, что еще сказать. Конечно, я знал о рекорде, мы пытались создать голевые моменты, и это было нелегко, потому что они хорошо защищались. Было сложно в первом тайме, но затем моменты появились.

Я разговаривал с Джеком Грилишем перед игрой, и он сказал, что хотел бы сделать голевую передачу, чтобы я забил рекордный гол. Это был идеальный удар, я не думал перебрасывать (вратаря), но возможность появилась, поэтому я сделал это. Приятно забить этот гол. Да, больно было, когда все, поздравляя, били меня по спине.

Я не думаю о том, чтобы побить вечный рекорд Дикси Дина (60 мячей). Я посплю, проснусь завтра, а затем попытаюсь помочь команде набрать три очка против "Лидса". С их новым главным тренером (Сэмом Эллардайсом) это будет непросто.

Я не могу больше думать об этих рекордах, иначе сойду с ума. Я пойду домой, поиграю в видеоигры, поем и потом посплю. Завтра я должен подумать о "Лидсе". В какую видеоигру я играю? Не могу назвать, это было бы слишком неловко.

Обменял ли бы о все свои голы на требл? Да! Да! Это самое главное. Все знают, что это возможно, но мы не можем сейчас думать о финале Кубка Англии. Нам просто нужно думать о "Лидсе". Теперь каждая из последних и 9 игр – это финал кубка", - сказал Холанд.