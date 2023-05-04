  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Холанд: Не могу больше думать об этих рекордах, иначе сойду с ума
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холанд: Не могу больше думать об этих рекордах, иначе сойду с ума

Англия
(2 голосов)

Норвежец забил 35-й гол в текущем розыгрыше АПЛ

Холанд: Не могу больше думать об этих рекордах, иначе сойду с ума

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд прокомментировал победу над "Вест Хэмом" (3:0), а также свой абсолютный рекорд по количеству голов в одном сезоне в АПЛ.

"Это особенная ночь и отличный момент. Я очень счастлив и горд. Я не знаю, что еще сказать. Конечно, я знал о рекорде, мы пытались создать голевые моменты, и это было нелегко, потому что они хорошо защищались. Было сложно в первом тайме, но затем моменты появились.

Читайте такжеАПЛ. Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0. Двадцать пятая победа, рекорд Холанда, первое место

Я разговаривал с Джеком Грилишем перед игрой, и он сказал, что хотел бы сделать голевую передачу, чтобы я забил рекордный гол. Это был идеальный удар, я не думал перебрасывать (вратаря), но возможность появилась, поэтому я сделал это. Приятно забить этот гол. Да, больно было, когда все, поздравляя, били меня по спине.

Я не думаю о том, чтобы побить вечный рекорд Дикси Дина (60 мячей). Я посплю, проснусь завтра, а затем попытаюсь помочь команде набрать три очка против "Лидса". С их новым главным тренером (Сэмом Эллардайсом) это будет непросто.

Я не могу больше думать об этих рекордах, иначе сойду с ума. Я пойду домой, поиграю в видеоигры, поем и потом посплю. Завтра я должен подумать о "Лидсе". В какую видеоигру я играю? Не могу назвать, это было бы слишком неловко.

Обменял ли бы о все свои голы на требл? Да! Да! Это самое главное. Все знают, что это возможно, но мы не можем сейчас думать о финале Кубка Англии. Нам просто нужно думать о "Лидсе". Теперь каждая из последних и 9 игр – это финал кубка", - сказал Холанд.

Напомним, в перенесенном матче 28-го тура форвард установил абсолютный рекорд по количеству голов в одном сезоне, записав в свой актив уже 35-ый мяч.

По теме
yellow-arrow
Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
yellow-arrow
Владелец Челси призвал болельщиков к терпению
yellow-arrow
АПЛ. Ливерпуль - Фулхэм 1:0. Почти гарантия Лиги Европы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде