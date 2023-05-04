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Владелец Челси призвал болельщиков к терпению

Англия
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Тодд Боэли верит, что команда преодолеет трудности

Владелец Челси призвал болельщиков к терпению

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Владелец "Челси" Тодд Боэли призвал болельщиков клуба проявить терпение, несмотря на серию поражений.

"Болельщики требовательны, они хотят побед. Мы это осознаем и тоже хотим побеждать. Видение такое, что это долгосрочный проект, мы настроены на перспективу. Верим, что со всем справимся", – приводит слова Боэли Absolute Chelsea.

Напомним, лондонский клуб не побеждает в чемпионате с марта и идет с 39 очками на 12-й строчке в таблице турнира. Также за это время команда вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов.

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В статье: Челси (Лондон) Тодд Боэли
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Источник:
Absolute Chelsea

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