Владелец Челси призвал болельщиков к терпению

Владелец "Челси" Тодд Боэли призвал болельщиков клуба проявить терпение, несмотря на серию поражений.

"Болельщики требовательны, они хотят побед. Мы это осознаем и тоже хотим побеждать. Видение такое, что это долгосрочный проект, мы настроены на перспективу. Верим, что со всем справимся", – приводит слова Боэли Absolute Chelsea.

Напомним, лондонский клуб не побеждает в чемпионате с марта и идет с 39 очками на 12-й строчке в таблице турнира. Также за это время команда вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов.