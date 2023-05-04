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Владелец Челси призвал болельщиков к терпению
Тодд Боэли верит, что команда преодолеет трудности
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Владелец "Челси" Тодд Боэли призвал болельщиков клуба проявить терпение, несмотря на серию поражений.
"Болельщики требовательны, они хотят побед. Мы это осознаем и тоже хотим побеждать. Видение такое, что это долгосрочный проект, мы настроены на перспективу. Верим, что со всем справимся", – приводит слова Боэли Absolute Chelsea.
Напомним, лондонский клуб не побеждает в чемпионате с марта и идет с 39 очками на 12-й строчке в таблице турнира. Также за это время команда вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов.
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