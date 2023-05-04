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Холанд в АПЛ не забивал только двум клубам - матчи с ними еще впереди
Сможет ли Эрлинг закрыть пробелы?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 3 мая, Эрлинг Холанд переписал рекорд Английской Премьер-лиги – в матче с "Вест Хэмом" он забил 35-й гол в текущем сезоне. До него больше всего в течение одного чемпионата забивали Алан Ширер и Энди Коул, поражавшие ворота соперника по 34 раза за сезон.
Любопытно, что Холанд уже отличился в матчах против 17 клубов лиги. Избежать забитых мячей от норвежца пока удалось только "Челси" и "Брентфорду".
Но с обоими "Манчестер Сити" еще не играл во втором круге. С аристократами поединок запланирован на 21 мая, с пчелами – 28 мая, это последний тур АПЛ.
Добавим, что в общей сложности на счету Холанда сейчас 51 гол в текущем сезоне. Еще четыре раза он отмечался в Кубке Англии и Кубке лиги и восемь раз забивал соперникам в Лиге Чемпионов.
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