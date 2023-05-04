Ливерпуль начал работать над трансфером полузащитника Брайтона

Аргентинский полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер может пойти на повышение. 24-летний футболист, вероятно, станет игроком "Ливерпуля", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно его данным, клуб начал работу над трансфером хавбека. "Мерсисайдцы" уже предоставили ему проект и финансовые условия возможного сотрудничества. В ближайшие несколько недель "Ливерпуль" активизируются в переговорах, которые продолжаются. Ожидается, что Макаллистер точно покинет "Брайтон" в межсезонье. Со своим будущим он определится в мае-июне.

В текущем сезоне Алексис провел 33 матча за "чаек" во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 42 млн евро.