  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль начал работать над трансфером полузащитника Брайтона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль начал работать над трансфером полузащитника Брайтона

Англия
(1 голосов)

Мерсисайдцы уже представили ему проект и финансовые условия возможного сотрудничества

Ливерпуль начал работать над трансфером полузащитника Брайтона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Аргентинский полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер может пойти на повышение. 24-летний футболист, вероятно, станет игроком "Ливерпуля", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно его данным, клуб начал работу над трансфером хавбека. "Мерсисайдцы" уже предоставили ему проект и финансовые условия возможного сотрудничества. В ближайшие несколько недель "Ливерпуль" активизируются в переговорах, которые продолжаются. Ожидается, что Макаллистер точно покинет "Брайтон" в межсезонье. Со своим будущим он определится в мае-июне.

В текущем сезоне Алексис провел 33 матча за "чаек" во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 42 млн евро.

Читайте такжеМакаллистер – неожиданный герой Аргентины. Его предки покинули Ирландию 200 лет назад, а отец играл с Марадоной

По теме
yellow-arrow
Холанд в АПЛ не забивал только двум клубам - матчи с ними еще впереди
yellow-arrow
Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
yellow-arrow
Владелец Челси призвал болельщиков к терпению
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион Алексис Макаллистер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде