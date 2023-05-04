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АПЛ опубликовала претендентов на звание тренера месяца в АПЛ: Гвардиола, Хау или кто-то другой?

Англия
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"Сити" не терял очки в апреле

АПЛ опубликовала претендентов на звание тренера месяца в АПЛ: Гвардиола, Хау или кто-то другой?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

АПЛ назвала претендентов на звание тренера месяца в апреле. За звание лучшего специалиста поборются Гвардиола, Хау, Эмери, О'Нил и Ходжсон.

"Сити" Пепа Гвардиолы сыграл 5 поединков в апреле и выиграл все – "Фулхэм" (2:1), "Арсенал" (4:1), "Лестер" (3:1), "Саутгемптон" (4:1) и "Ливерпуль" (4:1).

"Ньюкасл" Эдди Хау сыграл 7 матчей и уступил только 1 раз – "Астон Вилле" Эмери (0:3). В остальном у команды 6 побед и 3 место в чемпионате за 5 туров до конца.

"Астон Вилла" Уная Эмери за 7 матчей только 1 раз проиграла "Манчестер Юнайтед" (0:1) и сыграла вничью против "Брентфорда" (0:1).

"Борнмут" Гэри О'Нила разыгрался к концу сезона и одержал 5 побед, уступив только "Вест Хэму" (0:4) и "Брайтону" (0:2).

"Кристал Пэлас" Роя Ходжсона стабильно идет в середине турнирной таблицы, уступив только "Вулверхэмптону" (0:2) и сыграв вничью с "Эвертоном" (0:0). Остальные 4 поединка – победы.

Победителя объявят на следующей неделе, когда проголосуют болельщики и эксперты.

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В статье: АПЛ Пеп Гвардиола Эдди Хау
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Источник:
premierleague.com

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