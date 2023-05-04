Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл может купить Неймара будущим летом
Грядет огромный трансфер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" изучает возможность подписания Неймара будущим летом. Выход в Лигу чемпионов должен помочь в осуществлении перехода.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" хочет расстаться с бразильцем, но в клубе понимают, что лишь несколько клубов в мире могут позволить себе этот трансфер. "Ньюкасл" – как раз такой случай.
Саудовские владельцы также рассматривали трансфер Криштиану Роналду, но камнем преткновения является нежелание главного тренера Эдди Хау работать с португальцем, он считает, что страйкер не подойдет команде.
С Неймаром ситуация другая – "Ньюкасл" ищет левого нападающего перед началом следующего сезона и переход звезды такого уровня может стать подходящим усилением перед следующим сезоном.
Популярное сейчас
- Ворскла - Динамо 1:2. Шовковский идет без осечек
- Журналисты BBC показали, как и зачем военные ВСУ используют в окопе старый заводной телефон
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Гвардиола: Арсенал уже выиграл свой главный титул – квалифицировались в ЛЧ. Им грустно, но они должны быть счастливы
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО
Новости по теме
- 14:59 Зарубежные Дебри Поттера, танцы Тен Хага, отсутствие Неймара как плюс для Парижа. Аудиомнение #194
- 06:41 Зарубежные Разгром от МЮ, характер ПСЖ, спокойная Барселона. Главные новости за 19 февраля
- 07:14 Зарубежные Победа Лунина на клубном ЧМ, ничьи Мудрика и Зинченко. Главные новости за 11 февраля