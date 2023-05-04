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Ньюкасл может купить Неймара будущим летом

Англия
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Грядет огромный трансфер

Ньюкасл может купить Неймара будущим летом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" изучает возможность подписания Неймара будущим летом. Выход в Лигу чемпионов должен помочь в осуществлении перехода.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" хочет расстаться с бразильцем, но в клубе понимают, что лишь несколько клубов в мире могут позволить себе этот трансфер. "Ньюкасл" – как раз такой случай.

Саудовские владельцы также рассматривали трансфер Криштиану Роналду, но камнем преткновения является нежелание главного тренера Эдди Хау работать с португальцем, он считает, что страйкер не подойдет команде.

С Неймаром ситуация другая – "Ньюкасл" ищет левого нападающего перед началом следующего сезона и переход звезды такого уровня может стать подходящим усилением перед следующим сезоном.

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В статье: Неймар Ньюкасл
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Источник:
90min.com

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