Ньюкасл может купить Неймара будущим летом

"Ньюкасл" изучает возможность подписания Неймара будущим летом. Выход в Лигу чемпионов должен помочь в осуществлении перехода.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" хочет расстаться с бразильцем, но в клубе понимают, что лишь несколько клубов в мире могут позволить себе этот трансфер. "Ньюкасл" – как раз такой случай.

Саудовские владельцы также рассматривали трансфер Криштиану Роналду, но камнем преткновения является нежелание главного тренера Эдди Хау работать с португальцем, он считает, что страйкер не подойдет команде.

С Неймаром ситуация другая – "Ньюкасл" ищет левого нападающего перед началом следующего сезона и переход звезды такого уровня может стать подходящим усилением перед следующим сезоном.